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على عمق عشرة كيلومترات

زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.6 درجات

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.6 درجات
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني بأن زلزالًا بقوة 5.6 درجات وقع بالقرب من ساحل شمال تشيلي اليوم الجمعة.

عشرة كيلومترات

وقال المركز: إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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من المعروف أن تشيلي إحدى الدول التي تتمتع بأعلى نشاط زلزالي في العالم، بسبب وقوعها على حزام الزلازل في المحيط الهادئ، المعروف أيضًا باسم الحزام الناري؛ ما يجعلها تتعرض لزلازل من حين لآخر.

زلزال

وفي فبراير 2010، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8,8 درجة قبالة شاطئ منطقة ماولي التشيلية على عمق 35 كم تحت سطح البحر، وأدت الهزة إلى مقتل 520 شخصًا على الأقل.

 

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