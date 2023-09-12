زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.6 درجات بطل الدوري المصري الجديد يحصد 5 ملايين جنيه مشرد مطعون بشوكة في رقبته داخل قطار ببرلين وفد الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة التخصصات الصحية الداخلية تعرض طائرة الدرون لرصد الإشعاع والمواد الكيماوية بمعرض سيتي سكيب عبدالعزيز بن سعود يعقد مباحثات رسمية مع وزير إدارة الطوارئ الصيني لقطات مذهلة لتساقط شلال مربة في عسير تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية السعودية تعزز السلامة المرورية لخفض وفيات حوادث الطرق الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي
أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط، وقوع زلزال بقوة 6، 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.
وبحسب البيان الصادر عن المركز فإن الزلزال وقع في الساعة 11:03 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه، على بعد حوالي 137 كيلومترًا شمال شرقي مدينة لاواغ، وفقًا للعربية.
وأردف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترًا، ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.