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على عمق 31 كيلومترًا

زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.6 درجات

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.6 درجات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط، وقوع زلزال بقوة 6، 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

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وبحسب البيان الصادر عن المركز فإن الزلزال وقع في الساعة 11:03 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه، على بعد حوالي 137 كيلومترًا شمال شرقي مدينة لاواغ، وفقًا للعربية.

وأردف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترًا، ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

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