زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، بأن زلزالًا قويًّا ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

على عمق 6.24 كيلومتر

وأردفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في منطقة بازارجيك، كان بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وقالت: إن مصدر الزلزال وقع على عمق 6.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأمس، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

حدوث تسونامي

وأردف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضًا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجه على سواحل موجلا.