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تم تقدير العمق البؤري بـ 17 كيلومترًا

زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية بقوة 3.5 درجة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية بقوة 3.5 درجة
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت جزيرة إيفيا لزلزال بقوة 3.5 درجة، بعد ظهر اليوم، بعد أن ضربتها العاصفة إلياس، وفقًا لما أفاد معهد الجيوديناميكية اليوناني، اليوم الخميس.

العمق البؤري بـ 17 كيلومترًا

وقالت صحيفة كاثميريني اليونانية: إنه بحسب المعهد، فقد تم تقدير العمق البؤري بـ 17 كيلومترًا، ومركز الزلزال على بعد 3 كيلومترات شمال شرق مدينة مانتودي.

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وفي نفس المنطقة، تم تسجيل عدة زلازل أصغر بقوة أقل من 2.0 درجة في الساعات القليلة الماضية.

العاصفة إلياس

وكانت أمطار غزيرة، ناجمة عن العاصفة إلياس، قد ضربت أمس جزيرة إيفيا اليونانية؛ والتي تعد ثاني أكبر جزيرة في اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، حيث أسفرت المياه عن غمر أكثر من 40 منزلًا في قرية روفيس، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة اليونانية.

وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الأفراد الذين تقطعت بهم السبل في هذه المناطق المغمورة، حيث أفادت تقارير بأن بعضهم محاصر في مساكنه.

وكانت سلطات الطوارئ اليونانية أعلنت حالة التأهب في وسط البلاد تحسبًا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.

 

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