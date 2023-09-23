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بعد تحذيرات العالم الهولندي من كارثة مقبلة

زلزال يهز كهرمان مرعش مجددًا في تركيا

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
زلزال يهز كهرمان مرعش مجددًا في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت منطقة الشرق الأوسط خلال الـ24 ساعة لهزتين أرضيتين إحداهما في لبنان والأخرى في تركيا، وذلك بعد توقعات عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من حدوث زلزال عنيف قادم.

هزتان أرضيتان

وفي وقت سابق كتب العالم الهولندي، عبر حسابه علي منصة إكس: “كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى.. لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة، ربما لن يكون الأمر سيئًا للغاية”.

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تعرض لبنان لزلزال بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان مدينة صيدا فجر اليوم السبت ومركزها منطقة هوغتاس مقابل مدينة أضنة التركية. وفي تركيا؛ ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مدينة كهرمان مرعش التركية، حسب ما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ في أنقرة.

زلزال تركيا ولبنان

وذكرت هيئة الكوارث والطوارئ في تركيا على موقعها الرسمي أن المدينة المنكوبة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، تعرضت لعدد من الهزات الأرضية خلال الساعات الماضية.

وكانت كهرمان مرعش مركزًا للزلزال المزدوج والكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وخلف عشرات آلاف من القتلى والمصابين، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

أسوأ كارثة تعيشها المنطقة

ووُصف الزلزال القوي بأنه أسوأ كارثة إنسانية تعيشها المنطقة خلال 100 عام، إذ طال نحو 10 ولايات تركية امتد ذاتُه إلى الشمال السوري، وتزامن مع منخفض جوي قارس البرودة، ونقص شديد في معدات البحث والإنقاذ، وزاد من معاناة السوريين.

وتسبب زلزال كهرمان مرعش في فبراير الماضي، في مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 115 ألفا آخرين في 11 محافظة تركية كانت الأكثر تضررًا في البلاد، فيما تأثر ما لا يقل عن 13.5 مليون شخص و4 ملايين مبنى بالزلزال ودُمِّرت حوالي 345 ألف شقة.

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