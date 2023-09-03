زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد، إقالة وزير الدفاع، موضحًا أن الوزارة تحتاج إلى أساليب جديدة في التعامل مع الجيش والمجتمع.

إقالة وزير الدفاع الأوكراني

وكان الموقع الإلكتروني الأوكراني “أوكراينسكا برافدا”، نقل عن مسؤولين في الحكومة والبرلمان الأوكرانيين لم يكشف عن هوياتهم، قولهم إن البرلمان الأوكراني يصوت على إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع الجاري.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، عبر تليجرام، إن ريزنيكوف مرشح لمنصب سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

المرشح الجديد للمنصب

وأضاف زيليزنياك أن رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف قد يحل محل ريزنيكوف.

يشار إلى أنه بموجب القانون، يعين الرئيس الأوكراني وزير الدفاع؛ ويجب أن يصوت البرلمان على التعيين والإقالة. وسيشغل منصبه الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة الأوكراني (SPFU)، رستم أوميروف، حسبما أعلن النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك عبر برقية يوم 31 أغسطس نشرها موقع “ياهو”.

تعيينه سفيرًا للبلاد

وقال زيليزنياك إن ريزنيكوف سيصبح سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، ولم يتم تأكيد الشائعات حول وجود مشاكل في الموافقة. وقد نفت وزارة الخارجية البريطانية الشائعات السابقة حول تعيين ريزنيكوف سفيراً، وحثت البرلمانيين على عدم الانخراط في شؤون الموظفين.

وقال إن أوميروف سيحل محل ريزنيكوف كوزير للدفاع، مضيفًا أنه لا يوجد قرار بشأن من سيحل محل أوميروف كرئيس لصندوق أملاك الدولة الأوكرانية.