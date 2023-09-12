Icon

هيئة المحامين تطلق ماراثون التطوع القانوني Icon 6 محاور رئيسية تلخص قمة التراث العالمية في الرياض Icon منتخب السعودية يخسر ودية كوريا الجنوبية بهدف Icon ساعة آبل الجديدة Watch Urtla 2 بمعالج أقوى وشاشة أكثر سطوعًا Icon المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لـ كأس آسيا تحت 23 عامًا Icon إطلاق سلسلة هواتف Apple iphone 15 وiPhone Pro Icon تطوير 4 أبراج في العاصمة المقدسة بـ استثمارات 2.5 مليار ريال Icon إعصار دانيال يغرق مدينة درنة في تسونامي Icon أطفال محاربي السرطان يستمتعون بعروض ديزني أون آيس Icon بول بوغبا يُلمح لـ اعتزال كرة القدم! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع

ساعة آبل الجديدة Watch Urtla 2 بمعالج أقوى وشاشة أكثر سطوعًا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
ساعة آبل الجديدة Watch Urtla 2 بمعالج أقوى وشاشة أكثر سطوعًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت Apple اليوم الثلاثاء، عن الجيل الثاني من Watch Urtla الجديدة كلياً، والتي تتميز بشريحة S9 جديدة، وشريحة Urtla-Wideband من الجيل الثاني، وشاشة تعتبر الأكثر سطوعاً حتى الآن، حيث تحمل الساعة اسم Watch Urtla 2.

مميزات الساعة

وبحسب الشركة تتميز ‌Apple Watch Urtla‌ 2 بشاشة أكثر سطوعًا تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وهي الأكثر سطوعًا من أي شاشة Apple Watch أخرى، كما تضم الساعة شريحة Urtla Wideband جديدة من الجيل الثاني والتي تسهل استخدام ‌Apple Watch Urtla‌ للعثور على هاتفك الأيفون، كما أنها تدعم البحث الدقيق.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه

لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه

بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم

بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم

تحتوي ‌Apple Watch Urtla‌ 2 أيضًا على إيماءة جديدة تستخدم يد الساعة فقط عندما تكون يديك مشغولة، حيث يتيح لك النقر المزدوج بالسبابة والإبهام معًا للقيام بأشياء مثل الرد على مكالمة، وإنهاء مكالمة، وتأجيل المنبه، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، وستكون ميزة Double Tap متاحة الشهر المقبل.

هناك أيضًا وجه ساعة Modular Urtla جديد، ويتم الآن تشغيل الوضع الليلي تلقائيًا في الظلام بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة، ويبدأ سعر ‌Apple Watch Urtla‌ 2 بسعر 799 دولارًا، كما تبدأ الطلبات المسبقة اليوم على أن يبدأ الشحن في 22 سبتمبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
السعودية اليوم

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد...

السعودية اليوم
توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر
السعودية اليوم

توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم...

السعودية اليوم
القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات
السعودية اليوم

هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في...

السعودية اليوم
13 ألف سلاح نووي حول العالم
العالم

13 ألف سلاح نووي حول العالم

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض
السعودية اليوم

سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر

آخر الاخبار