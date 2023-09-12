معرض الرياض للكتاب 2023 يعزز دور السعودية المحوري في الثقافة سافيتش يستفز كريستيانو رونالدو بول بوجبا مهدد بالإيقاف 4 سنوات 27 ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان الجثث تملأ شوارع درنة الليبية زعيم كوريا الشمالية يتوجه للقاء بوتين بالقطار المدرع مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل مفاجأة لأول مرة تحدث منذ 20 عامًا في الرياض لقطات من تدريبات لويس فيليبي الأولى مع الاتحاد تصميم أنيق ومواصفات فريدة لساعة Pixel من جوجل
أطلق الصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال ومنتخب بلاده، تصريحًا وصفه البعض بأنه استفزازي ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال سافيتش بعد مباراة صربيا وليتوانيا أول أمس الأحد: “غضب رونالدو من فوزي بجائزة أفضل لاعب في البطولة العربية؟، لا مشكلة بالنسبة لي هذه مشكلته، أنا سعيد بهذه الجائزة”.
وتابع سافيتش: “ربما يكون راضيًا بعد أن فاز بلقب هداف البطولة”.
وكان نجم نادي النصر أبدى غضبه من فوز سافيتش بالجائزة، حيث رأى رونالدو أنه كان الأحق بها بعد قيادته للنصر للفوز على الهلال والتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.