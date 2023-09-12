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سافيتش يستفز كريستيانو رونالدو

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
سافيتش يستفز كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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أطلق الصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال ومنتخب بلاده، تصريحًا وصفه البعض بأنه استفزازي ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال سافيتش بعد مباراة صربيا وليتوانيا أول أمس الأحد: “غضب رونالدو من فوزي بجائزة أفضل لاعب في البطولة العربية؟، لا مشكلة بالنسبة لي هذه مشكلته، أنا سعيد بهذه الجائزة”.

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وتابع سافيتش: “ربما يكون راضيًا بعد أن فاز بلقب هداف البطولة”.

غضب كريستيانو رونالدو 

وكان نجم نادي النصر أبدى غضبه من فوز سافيتش بالجائزة، حيث رأى رونالدو أنه كان الأحق بها بعد قيادته للنصر للفوز على الهلال والتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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