سالم الدوسري: كلمات محمد بن سلمان حفزتنا قبل المونديال

أكد نجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري أن كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دفعت اللاعبين للتألق في كأس العالم 2022 في قطر.

الدوسري يُعلق على دعم محمد بن سلمان

ونشر سالم الدوسري مقطع فيديو لتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة Fox News الأمريكية، بشأن فوز منتخب السعودية ضد الأرجنتين، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”.

وعلق الدوسري قائلًا: “كان لكلمات سموكم الكريم قبل المونديال أثر كبير علينا كلاعبين وجميع أفراد المنتخب وأكبر حافز.. وسنواصل المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً بإذن الله”.

وكان سالم الدوسري قد سجل هدفًا رائعًا في شباك الأرجنتين، ليقود منتخب السعودية الأول لكرة القدم لتحقيق انتصار تاريخي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال 2022.

ولي العهد يُعلق على الفوز ضد الأرجنتين

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال حواره مع قناة Fox News: “نعم أنا من محبي الرياضة، وكنت مع عائلتي وإخوتي وعائلاتهم وشاهدنا مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم”.

وواصل ولي العهد تصريحاته، قائلًا: “كنا فقط نريد أن نخرج بدون هزيمة ثقيلة ولكن فوجئنا بالفوز ونتيجة المباراة”.