معبد تحت الماء في الإسكندرية سالم الدوسري: نادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات البنتاجون يوافق على صفقة بيع سلاح محتملة لـ السعودية بـ 500 مليون دولار بولندا لن تنقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي جهاز جديد يغني عن حقن الإنسولين لمرضى السكري معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال طفلة مسلسل الكبير أوي ليلى عدنان تحتفل بزفافها خسارة لاسك لينز ضد ليفربول بثلاثية
كشف اللاعب سالم الدوسري عن السبب الرئيسي وراء تعادل نادي الهلال مع فريق ضمك مساء اليوم في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.
وقال الدوسري في تصريحات لـ قناة SSC: “الأزرق لم يظهر في أفضل حال بسبب ضغط المباريات، كل يومين نلعب مباراة في مسابقة مختلفة”.
وتابع الدوسري: “نعلم تمامًا أن هذا يشكل ضغط على الفريق، ولكننا سنستعد لما هو مقبل”.
وكان البرازيلي مالكوم سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة.
وفي الشوط الثاني، تعادل اللاعب نيكولاي ستانسيو هدف التعادل لضمك بالدقيقة الـ 68.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 17 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الوصيف، بينما أصبح رصيد فارس الجنوب 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
" نلعب كل يومين مباراة في مختلف المسابقات، وهذا ضغط على اللاعبين "
🎤 سالم الدوسري – لاعب #الهلال .#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/h2yOpOvo2B
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023