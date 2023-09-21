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بعد التعادل مع ضمك

سالم الدوسري: نادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
سالم الدوسري: نادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات
المواطن - فريق التحرير

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كشف اللاعب سالم الدوسري عن السبب الرئيسي وراء تعادل نادي الهلال مع فريق ضمك مساء اليوم في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.

وقال الدوسري في تصريحات لـ قناة SSC: “الأزرق لم يظهر في أفضل حال بسبب ضغط المباريات، كل يومين نلعب مباراة في مسابقة مختلفة”.

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وتابع الدوسري: “نعلم تمامًا أن هذا يشكل ضغط على الفريق، ولكننا سنستعد لما هو مقبل”.

ملخص مباراة نادي الهلال ضد ضمك 

وكان البرازيلي مالكوم سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة.

الهلال وضمك - ميتروفيتش

وفي الشوط الثاني، تعادل اللاعب نيكولاي ستانسيو هدف التعادل لضمك بالدقيقة الـ 68.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 17 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الوصيف، بينما أصبح رصيد فارس الجنوب 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

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