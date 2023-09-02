سالم الدوسري يخطف الأنظار مع الهلال

واصل النجم سالم الدوسري تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون أفضل هداف في صفوفه.

تألق سالم الدوسري هذا الموسم

وخطف سالم الدوسري الأنظار مع الهلال خلال الكلاسيكو ضد الاتحاد بالأمس، وسجل الهدف الرابع، ليمنح الزعيم فوز مهم في دوري روشن السعودي، ويُعزز أرقامه المميزة في موسم 2023\ 2024.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام سالم الدوسري مع الهلال هذا الموسم، حيث شارك في 11 مباراة، وساهم في تسجيل 7 أهداف، بعدما نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم تمريرة حاسمة.

ونجح سالم الدوسري في صناعة 19 فرصة، وقام بـ32 مراوغة ناجحة، ووصلت نسبة ترجمته الفرص المحققة إلى 80%، لتمنحه شبكة “سوفاسكور” تقييمًا 7.69 درجة على مستواه في الموسم الحالي.

الهلال يحسم الكلاسيكو

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحويل تأخره بالكلاسيكو إلى فوز بنتيجة 4\3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي الذي سيخوض لقاء الجولة الخامسة اليوم.