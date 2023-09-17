سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة

تألق النجم سالم الدوسري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

سالم الدوسري الأعلى تقييمًا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ومنحت سالم الدوسري أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام الرياض.

وخطف سالم الدوسري الأنظار خلال مباراة الهلال ضد الرياض، ونجح في تسجيل هدفين، وصنع فرصة، وكان الأكثر تسديدًا بـ7 تسديدات بينهم 3 على المرمى، وقام بـ5 مراوغات ناجحة، ليُساهم في فوز الأزرق بـ6\1.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا، على ثاني أعلى تقييم خلف سالم الدوسري، بـ9.3 درجة، بعدما سجل ثنائية، وقاد النموذجي لتجاوز عقبة الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة السادسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن التعاون والاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء وأبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك والحزم برصيد 3 نقاط.