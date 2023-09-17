Icon

المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث Icon بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا Icon سماء السعودية تشهد ذروة لمعان كوكب الزهرة غدًا Icon تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بالطائف Icon سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة Icon 284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة Icon استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي Icon المفتي يكلِّف الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء Icon غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد Icon شفافية وموثوقية.. ضم الإعلام بأنواعه تحت مظلة واحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه مع الهلال ضد الرياض

سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تألق النجم سالم الدوسري بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

سالم الدوسري الأعلى تقييمًا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ومنحت سالم الدوسري أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام الرياض.

قد يهمّك أيضاً
مخرجات قمة العشرين.. ولي العهد يضرب موعد “جيو – اقتصادي” جديداً .. “دبلوماسية الممرات”.. تسهيل سلاسل الإمدادات العالمية

مخرجات قمة العشرين.. ولي العهد يضرب موعد “جيو – اقتصادي” جديداً .....

دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا

دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وخطف سالم الدوسري الأنظار خلال مباراة الهلال ضد الرياض، ونجح في تسجيل هدفين، وصنع فرصة، وكان الأكثر تسديدًا بـ7 تسديدات بينهم 3 على المرمى، وقام بـ5 مراوغات ناجحة، ليُساهم في فوز الأزرق بـ6\1.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا، على ثاني أعلى تقييم خلف سالم الدوسري، بـ9.3 درجة، بعدما سجل ثنائية، وقاد النموذجي لتجاوز عقبة الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة السادسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن التعاون والاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء وأبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك والحزم برصيد 3 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم