سال السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

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أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30% من أسهم الشركة.
حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 6 يونيو 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 21 يونيو 2023م.