سال شريكًا لوجستيًا لـ دوري روشن السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن توقيع شركة “سال” السعودية للخدمات اللوجستية عقدًا، لتصبح شريكًا لوجستيًا من الفئة الذهبية لدوري روشن السعودي.

سال شريكًا استراتيجيًا

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سعد اللذيذ، أن الشراكة مع سل، تأتي ضمن استراتيجية التحول لدوري روشن، بزيادة قيمته الفنية والسوقية وتعظيم إيراداته للوصول به للهدف الرئيسي ووضعه ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

ومن جانبه، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال، فيصل البداح، أن قوة المنافسة في دوري روشن السعودي الذي أصبح محط أنظار العالم؛ أغرتهم بتوقيع عقد شراكة مع رابطة دوري المحترفين مع وصول منافساته إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.