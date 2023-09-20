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بعدما أصبح محط أنظار العالم

سال شريكًا لوجستيًا لـ دوري روشن السعودي

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
سال شريكًا لوجستيًا لـ دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن توقيع شركة “سال” السعودية للخدمات اللوجستية عقدًا، لتصبح شريكًا لوجستيًا من الفئة الذهبية لدوري روشن السعودي.

سال شريكًا استراتيجيًا

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سعد اللذيذ، أن الشراكة مع سل، تأتي ضمن استراتيجية التحول لدوري روشن، بزيادة قيمته الفنية والسوقية وتعظيم إيراداته للوصول به للهدف الرئيسي ووضعه ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

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ومن جانبه، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال، فيصل البداح، أن قوة المنافسة في دوري روشن السعودي الذي أصبح محط أنظار العالم؛ أغرتهم بتوقيع عقد شراكة مع رابطة دوري المحترفين مع وصول منافساته إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

رونالدو - الكرة الذهبية
كريستيانو – المصدر spl

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.

نيمار
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

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