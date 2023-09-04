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الإيرادات 2.8 مليار والودائع 69.8 مليار

ساما: 89 شركة تقنية مالية خاضعة لرقابة المركزي السعودي أصولها 6.8 مليار

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
ساما: 89 شركة تقنية مالية خاضعة لرقابة المركزي السعودي أصولها 6.8 مليار
المواطن - فريق التحرير

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أوضح البنك المركزي السعودي أن إجمالي شركات التقنية المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي بلغ 89 شركة، منها 30 شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي، و15 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية التشريعية، و44 شركة تقنية مالية مصرحة.

إيرادات شركات التقنية

وبحسب تقرير البنك المركزي السعودي بلغت إيرادات شركات التقنية بنهاية العام 2022 نحو 2.8 مليار ريال، فيما بلغت أصولها بنهاية العام 6.8 مليار ريال.

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قيمة الودائع

وبينت “ساما” أن إجمالي قيمة الودائع في المحافظ الإلكترونية بلغ 69.8 مليار ريال بنهاية العام 2022، منها 57.6 مليار ريال عن طريق بطاقة الائتمان/الخصم، و12.2 مليار ريال تم إيداعها في المحافظ الالكترونية عن طريق حوالة بنكية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الحوالات المحلية التي تمت عبر المحافظ الالكترونية بلغت 15 مليار ريال بنهاية العام 2022، فيما بلغ إجمالي قيمة عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي، عبر المحافظ الإلكترونية، 8 مليار ريال.

ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي عدد العملاء الأفراد المسجلين في خدمة المحافظ الالكترونية 13.8 مليون عميل منهم 8.6 مليون عميل نشط بنهاية العام 2022، وبلغ إجمالي عدد العملاء المنشآت أو المتاجر، المسجلة في خدمة المحافظ الالكترونية 176 ألف عميل، وإجمالي عدد مرات تحميل تطبيقات المحافظ الالكترونية على الهواتف الذكية بلغ 17 مليون عملية بنهاية العام 2022.

خدمة الدفع الآجل

وبين التقرير أن إجمالي عدد العملاء المسجلين في خدمة الدفع الآجل بلغ 10 ملايين عميل 5.8 مليون منهم نشطين، وإجمالي قيمة السلع المباعة عبر خدمة الدفع الآجل بلغت 8.7 مليار ريال بنهاية العام 2022، فيما بلغ إجمالي عدد العملاء المشاركين أو المستثمرين، المسجلين في خدمة التمويل الجماعي بالدين 92 ألفاً منهم 27 ألفاً نشطين، وإجمالي قيمة التمويل الممنوح عبر خدمة التمويل الجماعي بالدين، بلغ 771 مليون ريال.

قيمة وثائق التأمين الإلكترونية

في المقابل بلغ إجمالي قيمة وثائق التأمين الإلكترونية الصادرة عبر خدمة وساطة التأمين الالكتروني 4.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين الإلكترونية الصادرة عبر خدمة وساطة التأمين الإلكتروني 4.3 مليون وثيقة، وبلغ إجمالي عدد العملاء المسجلين في خدمة وساطة التأمين الإلكتروني 7.2 مليون عميل 4.7 مليون منهم نشطين.

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