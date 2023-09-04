سامي الحريري : فكر حامد البلوي أضاع الاتحاد .. والأخير يعلق !

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دخل الناقدان الرياضيان، سامي الحريري وحامد البلوي في نقاش قوي وساخن بينهما، وذلك عند تحليلهما لأداء فريقي الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن السعودي، الذي أُقيم يوم الجمعة الماضية وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 4/ 3.
البداية كانت من البلوي الذي قال في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ليس عقدة للاتحاد، والاتحاد لم يكن له حظ للفوز بالمباراة، والهلال فاز بسبب الخبث الرياضي بسبب ما فعله ميتروفيتش مع اللاعب مدالله العليان”.
وأضاف البلوي: “مجرى المباراة تغير والاتحاد أهدر الفرص والفريق بحاجة لقوة دفاعية، والهلال مستقر منذ 15 سنة، لأنه متمرس ويعتاد على الفوز”.
ورد سامي الحريري قائلًا: “الاتحاد استسهل بنادي الهلال ولهذا استحق الخسارة، والهلال يملك ثقافة الفوز لأنه نجح في صنع ريمونتادا خلال دقائق على أرض نادي الاتحاد، واللاعب الاتحادي يتناسى ويشعر أن المباراة في يده ولهذا يخسر، لا يجب الحديث عن فوز الهلال بالحظ”.
وأضاف الحريري: “الهلال لم يخسر أمام الاتحاد في 18 لقاء إلا في مباراة واحدة، يجب قول إن الهلال عقدة للاتحاد”.
وقال البلوي غاضبًا: “المقياس للاعبين هو الأداء الفني وليست الفئة A أو B، بعض الأندية يحتاجون 15 سنة للوصول لإنجازات الاتحاد، الاتحاد أخطأ والهلال استغل ذلك بسبب الحظ”.
ورد الحريري: “حامد البلوي يفكر في التحكيم وفي الحظ أنا علمت لماذا خسر الاتحاد الدوري آخر موسمين، بعد رحيلك يا البلوي الاتحاد عاد لمنصات البطولات”.
وقال البلوي: “الاتحاد عاد لمنصات البطولات بسببي”.
وتدخل الإعلامي الرياضي وليد الفراج قائلًا: “لا أريد أكشن بينكما”.
حامد البلوي: المقياس للاعبين هو فنياً وليست الفئة A فقط .. بعض الأندية 15 سنة ليصلوا انجازات الاتحاد .. الاتحاد أخطأ والهلال استغل ذلك
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سامي الحريري: بدري على اي نادي يصل لانجازات الهلال ، 18 مباراة حظ؟#أكشن_مع_وليد
https://t.co/Uyx5bpaZNT#Shahid pic.twitter.com/sLuzrWCDQv
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 3, 2023