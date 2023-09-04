Icon

إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان Icon إعانة البحث عن العمل مستمرة بعد 24 شهرًا من تاريخ التخرج Icon الظهور الأول لـ عبدالله المعيوف في تدريبات الاتحاد Icon 7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات Icon رومان سايس بديل حسان تمبكتي في الشباب Icon فرنسا ترد بقوة على مسألة طرد سفيرها من النيجر Icon خسارة أوساسونا ضد برشلونة Icon الصفقات العقارية تتراجع والقطاع السكني السبب Icon 5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد حديث البلوي عن فوز الهلال بالتحكيم وبالحظ في الكلاسيكو الأخير

سامي الحريري : فكر حامد البلوي أضاع الاتحاد .. والأخير يعلق !

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
سامي الحريري : فكر حامد البلوي أضاع الاتحاد .. والأخير يعلق !
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

دخل الناقدان الرياضيان، سامي الحريري وحامد البلوي في نقاش قوي وساخن بينهما، وذلك عند تحليلهما لأداء فريقي الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن السعودي، الذي أُقيم يوم الجمعة الماضية وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 4/ 3.

تفاصيل النقاش بين سامي الحريري والبلوي

البداية كانت من البلوي الذي قال في برنامج “أكشن مع وليد”: “الهلال ليس عقدة للاتحاد، والاتحاد لم يكن له حظ للفوز بالمباراة، والهلال فاز بسبب الخبث الرياضي بسبب ما فعله ميتروفيتش مع اللاعب مدالله العليان”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان

موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان

وأضاف البلوي: “مجرى المباراة تغير والاتحاد أهدر الفرص والفريق بحاجة لقوة دفاعية، والهلال مستقر منذ 15 سنة، لأنه متمرس ويعتاد على الفوز”.

ورد سامي الحريري قائلًا: “الاتحاد استسهل بنادي الهلال ولهذا استحق الخسارة، والهلال يملك ثقافة الفوز لأنه نجح في صنع ريمونتادا خلال دقائق على أرض نادي الاتحاد، واللاعب الاتحادي يتناسى ويشعر أن المباراة في يده ولهذا يخسر، لا يجب الحديث عن فوز الهلال بالحظ”.

سامي الحريري وحامد البلوي - 1

وأضاف الحريري: “الهلال لم يخسر أمام الاتحاد في 18 لقاء إلا في مباراة واحدة، يجب قول إن الهلال عقدة للاتحاد”.

وقال البلوي غاضبًا: “المقياس للاعبين هو الأداء الفني وليست الفئة A أو B، بعض الأندية يحتاجون 15 سنة للوصول لإنجازات الاتحاد، الاتحاد أخطأ والهلال استغل ذلك بسبب الحظ”.

ورد الحريري: “حامد البلوي يفكر في التحكيم وفي الحظ أنا علمت لماذا خسر الاتحاد الدوري آخر موسمين، بعد رحيلك يا البلوي الاتحاد عاد لمنصات البطولات”.

وقال البلوي: “الاتحاد عاد لمنصات البطولات بسببي”.

تدخل وليد الفراج

وتدخل الإعلامي الرياضي وليد الفراج قائلًا: “لا أريد أكشن بينكما”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي
الرياضة

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي

الرياضة
ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024
العالم

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

العالم
المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية
الرياضة

المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة...

الرياضة
48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر
الرياضة

48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى...

السعودية اليوم
فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس
العالم

فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في...

العالم
لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان
السعودية اليوم

لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي...

السعودية اليوم