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خلال مواجهة الهلال بالجولة الخامسة

سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في مواصلة تألق الاتحاد اليوم، وتجاوز عقبة الهلال، لتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد اليوم، عند الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

موعد الكلاسيكو اليوم
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

نونو سانتو يسعى لمواصلة التألق

ويدخل نونو سانتو مباراة الاتحاد اليوم، بهدف مواصلة انطلاقته المميزة وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، أملًا في تعثر الأهلي بالجولة الخامسة، والانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل التوقف الدولي.

ويعول نونو سانتو على خبرات اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز بمباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، وفي مقدمتهم؛ الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، الثنائي البرازيلي إيغور كورونادو رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

 

الاتحاد اليوم
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الهلال يستهدف الفوز

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن في الجولتين الماضيتين، ولم تهتز شباكه، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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