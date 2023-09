سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ

أثار اللاعب الإنجليزي جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد غضب جماهير النادي وذلك بسبب رؤيته يلعب ألعاب الفيديو أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس في دوري أبطال أوروبا.

وكان اليونايتد خسر أمام البايرن بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ سانشو وهو يلعب ألعاب الفيديو، قبيل انطلاق مباراة اليونايتد والبايرن.

وانطلقت مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت على ملعب “أليانز أرينا” بشكل سريع، وأطلق كريستيان إريكسن كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس الفريق البافاري تصدى لها ببراعة عند الدقيقة الخامسة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل الهدف الأول، قبل أن ينجح الألماني ليروي ساني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28 من تسديدة فشل أونانا في التعامل معها.

وتمكن سيرجي جنابري من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد عرضية من جمال موسيالا عند الدقيقة 33، وحاول لاعبو الشياطين الحمر تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح راسموس هويلوند في تقليص الفارق من تسديدة قوية عند الدقيقة 50، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن ، سددها هاري كين بنجاح عند الدقيقة 53.

وأطلق جمال موسيالا تسديدة قوية، اصطدمت بالقائم عند الدقيقة 56، واستمرت المحاولات من الفريقين وسط أفضلية للبايرن، قبل أن ينجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 88.

واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة، حيث نجح ماتيس تيل في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 92، وأحرز كاسيميرو هدفًا ثالثًا عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ضد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، كان سانشو انتقد المدرب الهولندي إريك تين هاج بسبب عدم إشراكه في مباريات مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

وقال سانشو بعد خسارة اليونايتد من آرسنال في الدوري الإنجليزي: ” أنا كنت مثل كبش الفداء ولم أشارك مع الفريق، أؤمن أن هناك أسبابًا أخرى قد تمنعني من المشاركة ولكن ما يحدث معي ليس عدلًا”.

جماهير مانشستر يونايتد، انتقدت خروج الأزمة بين تين هاج وسانشو للعلن، متحدثة عن أن تلك الأزمة قد تؤدي لتراجحع نتائج الفريق وعدم قدرته على المنافسة في الدوري الإنجليزي أو في كافة البطولات في الموسم الحالي.

ويُعاني اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام له في عام 2021 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

Sancho is on clubs whilst United are about to play Bayern😭😭😭😭 pic.twitter.com/c6n8Js1sG8

— Dubois (@CFCDUBois) September 20, 2023