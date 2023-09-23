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في الجولة الخامسة من الدوري الألماني

سباعية لـ بايرن ميونخ ضد بوخوم

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
سباعية لـ بايرن ميونخ ضد بوخوم
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم عصر اليوم، بفوز البايرن بسبعة أهداف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

بايرن ميونخ ضد بوخوم

وسجل البايرن 4 أهداف في الشوط الأول عبر كل من الكاميروني تشوبو موتينج والإنجليزي هاري كين والهولندي ماتياس دي ليخت والألماني ليروى ساني في الدقائق الـ 4 والـ13 والـ29 والـ 38.

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وفي الشوط الثاني من عمر مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم، سجل البايرن 3 أهداف عبر كل من هاري كين هدفين في الدقيقتين الـ 55 والـ 88، بينما سجل ماتياس تيل هدفًا في الدقيقة الـ 82.

وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 13 نقطة في صدارة الدوري الألماني بينما تجمد رصيد بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

هاري كين - بايرن ميونخ ضد بوخوم - 1

مباريات الجولة الخامسة 

وكانت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني انطلقت بداية من أمس بفوز شتوتجارت على نادي دارمشتات بثلاثية مقابل هدف.

وفي مواجهات اليوم فاز بوروسيا دورتموند على فريق فولفسبورج بهدف دون رد، وفاز لايبزيج على نادي بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد، بينما فاز هوفنهايم على نادي يونيون برلين بهدفين دون رد، وفاز أوجسبورج على نادي ماينز بهدفين دون رد.

هاري كين - بايرن ميونخ ضد بوخوم - 1

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين كولن وفيردر بريمن في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتُستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني غدًا بلقاء بين باير ليفركوزن وهايدنهايم في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، بينما يلعب فريق آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في السادسة والنصف مساءً.

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