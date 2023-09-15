سببان يدفعان الهلال للفوز على الرياض

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الرياض بحثًا عن الفوز وحصد النقاط الثلاث وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

ويرغب أزرق الرياض في الفوز من أجل الصعود لـ صدارة الدوري، بجانب تحقيق الفوز في أول مباراة سيخوضها النجم البرازيلي نيمار مع الأزرق.

الهلال في الوصافة

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

وكشف المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس عن القوة الضاربة لمواجهة الرياض، حيث جاء تشكيل الأزرق مكونًا من: ” ياسين بونو ، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سالم الدوسري، ميشايل، سافيتش، مالكوم، ميتروفيتش”.