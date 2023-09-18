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سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
المواطن - فريق التحرير

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أثار استبعاد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، للنجم الفرنسي كريم بنزيما من قائمة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي، حالة من الجدل حول سبب غيابه.

الإصابة سبب غياب كريم بنزيما

وكشف نونو سانتو عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي التي ستنطلق، بعد قليل، ولم تشهد تواجد كريم بنزيما سواء في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وأكدت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن كريم بنزيما يغيب عن مباراة الاتحاد وأجمك اليوم، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بالأمس.

ويُعد كريم بنزيما من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي، ويُقدم مستوى مميزًا معه في دوري روشن السعودي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

الاتحاد ضد أجمك

ويلعب الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد وأجمك، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد ضد أجمك
تشكيل الاتحاد – المصدر @ittihad

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