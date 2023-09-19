سبب توجه إيلون ماسك لفرض اشتراك شهري على مستخدمي X

يسعى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لفرض رسوم خدمة شهرية صغيرة نظير استخدام موقع “إكس” (X) قد يساعد في مكافحة الحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم “تويتر”.

اشتراكات شهرية لمستخدمي إكس

وأوضح الملياردير، في محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتب شركته “تسلا” في فريمونت، كاليفورنيا اليوم الاثنين إن فرض اشتراك على جميع المستخدمين من شأنه أن يجعل “التكلفة الفعلية لمكافحة الحسابات الآلية” مرتفعة للغاية، وسيتطلب من المُشغِّلين استخدام طريقة دفع جديدة لكل حساب.

نتنياهو، الذي تساءل حول معاداة السامية وخطاب الكراهية على المنصة، وجَّه لـ ماسك سؤالاً عن مدى إمكان أن يقوم بمنع جيوش الحسابات الآلية من تضخيم خطاب الكراهية. لدى “إكس” حالياً فئة مجانية واشتراكات للمستخدمين الأفراد والعلامات التجارية، وقال ماسك إن الحسابات الوهمية هي “السبب الوحيد الأكثر أهمية للتحول إلى الرسوم الشهرية.

مراقبة منشورات إكس

قال ماسك، الذي انخرط في صراع مستمر مع مجموعة الحقوق المدنية اليهودية، رابطة مكافحة التشهير، إنه رغم صعوبة مراقبة 100 مليون إلى 200 مليون منشور يومياً عبر إكس مقدماً، إلا أنه يمكنه اتخاذ خطوات للحد من تضخيم خطاب الكراهية.

ومنذ استحواذه على تويتر العام الماضي، سعى إيلون ماسك إلى تحفيز المستخدمين على الدفع مقابل خدمة محسنة، والتي تسمى الآن إكس بريميوم. الخدمة المميزة لـ إكس

وبالفعل، بدأ تقديم الخدمة المميزة بمنح المستخدمين أصحاب الحسابات المدفوعة المزيد من الميزات، مثل حجم التغريدات وزيادة الظهور على المنصة.

رغم ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين الدخول على موقع إكس مجانًا. وإلى جانب العائد الذي يحققه فرض رسوم على المستخدمين، شدد ماسك على أن فرض رسوم يهدف إلى معالجة الحسابات الآلية. خدمات إكس بريميوم

وقال ماسك: “لا تتجاوز تكلفة إطلاق حساب آلي جزءًا صغيرًا من سنت واحد، ولكن إذا اضطر شخص ما إلى دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، مبلغ بسيط، فسوف ترتفع تكلفة إطلاق الحسابات الآلية إلى حدٍ كبيرٍ”.