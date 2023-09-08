سبب عدم مشاركة إلياس سعد بمباراة تونس ضد بوتسوانا

غاب اللاعب التونسي إلياس سعد عن المشاركة في مباراة تونس ضد بوتسوانا التي أُقيمت أمس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

اللاعب التونسي المولود في ألمانيا لم يشارك مع بلاده بسبب أزمة إدارية تتعلق بعدم إنهاء إجراءات منحه الجنسية التونسية للمشاركة مع منتخب نسور قرطاج، وهذا السبب منعه من المشاركة ضد بوتسوانا.

إلياس وُلد في 27 ديسمبر من عام 1999 في ألمانيا ولكنه أختار بعد ذلك تمثيل بلده الأم تونس.

تونس ضد بوتسوانا

المنتخب التونسي نجح في الفوز على بوتسوانا بثلاثية دون رد، حيث سجل لنسور قرطاج في مباراة تونس ضد بوتسوانا كل من ألفورد فيلافي لاعب بوتسوانا بالخطأ في مرماه واللاعب يوسف المساكني هدفين في الدقائق الـ 60 والـ 82 والتسعين.

وعلى الرغم من ضمان منتخب تونس التأهل للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، لكنه نجح في الفوز على بوتسوانا ليصبح رصيده 13 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة أما منتخب بوتسوانا فيملك 4 نقاط في المركز الثالث.

وكانت مباريات أمس الخميس في تصفيات أمم إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي بين أنجولا ومدغشقر وفازت غانا على إفريقيا الوسطى بهدفين لهدف، وتعادلت الجزائر بدون أهداف مع تنزانيا، بينما فازت تونس على بوتسوانا بثلاثية دون رد، وفازت أوغندا على النيجر بهدفين دون رد.

وسبق لمنتخب تونس أن فاز بكأس أمم إفريقيا وكانت مرة واحدة وذلك في عام 2004 حيث فاز في المباراة النهائية على المنتخب المغربي بهدفين لهدف.