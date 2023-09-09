سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن حقيقة وقوع زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر على كوكب الأرض في يوم ما.

زلزال بقوة 10 درجات

وقال المسند في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: “من فضل الله ورحمته بعباده، لا يمكن أن يحدث زلزال بقوة 10 درجات على كوكب الأرض وذلك لسبب بسيط أنه لا يوجد صدع (كسر في الصخور) بطول يمكن أن يُنتج زلزالاً بهذا القدر”.

وأضاف أن الصخور لا تتحمل أيضًا الحفاظ على الطاقة لدرجة أن تُنتج زلزالاً بهذه القوة بل تتكسر وتتهشم قبل ذلك.

زلزال المغرب

جاء ذلك بالتزامن مع الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة، وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وذلك تحديدًا في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش.

ووفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إلى 1037 قتيلاً و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة.

وأعقب هذا الزلزال مئات الهزات الارتدادية، التي ألحقت أضرارًا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة بحسب صور ومشاهد أوردتها الصحافة المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.