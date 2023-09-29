الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق مواطنون: تقسيم الراتب لـ 3 أجزاء الأفضل للادخار شهريًّا مصرية تلد داخل عربة قطار دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن متى يخوض الهلال أولى مبارياته على ملعب kingdom Arena ؟ البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا
كشف لافي البردي من محافظة حفر الباطن، عن سبب وضع الأهالي أكوام من بقايا القهوة عند الأبواب الخارجية لمنازلهم.
وقال البردي في لقاء مع قناة “العربية”: إن هذه الأكوام من القهوة تعد من تقاليد وأساس العرب، وتعكس ارتباط الشخص راعي المنزل، بثقافة الكرم ولديه قهوة يقدمها للضيوف.
وأشار إلى أن وجود بقايا القهوة أمام منزله يعود إلى الراحل عواد البردي وذلك مما يقرب من 30 عامًا، مؤكدًا أن هذه العادة تعتبر جزءًا من العرب القدماء، حيث كان من تراث البدو الذين يروجون لصناعة القهوة ويفتخرون بها، وتوارثها أهالي حفر الباطن.
لماذا يضع بعض أهالي #حفر_الباطن أكوام من بقايا القهوة عند الأبواب الخارجية لمنازلهم؟ 🤔
"لافي البردي" من أهالي المحافطة يحكي القصة..
عبر:@fawaz749 pic.twitter.com/X7A9ZCBZeG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 28, 2023