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عادة قديمة تدل على الكرم والضيافة

سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف لافي البردي من محافظة حفر الباطن، عن سبب وضع الأهالي أكوام من بقايا القهوة عند الأبواب الخارجية لمنازلهم.

عادة قديمة تعكس الكرم

وقال البردي في لقاء مع قناة “العربية”: إن هذه الأكوام من القهوة تعد من تقاليد وأساس العرب، وتعكس ارتباط الشخص راعي المنزل، بثقافة الكرم ولديه قهوة يقدمها للضيوف.

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وأشار إلى أن وجود بقايا القهوة أمام منزله يعود إلى الراحل عواد البردي وذلك مما يقرب من 30 عامًا، مؤكدًا أن هذه العادة تعتبر جزءًا من العرب القدماء، حيث كان من تراث البدو الذين يروجون لصناعة القهوة ويفتخرون بها، وتوارثها أهالي حفر الباطن.

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