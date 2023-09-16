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مع نظرة مستقبلية مستقرة

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1
المواطن - واس

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أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى”A/A-1″ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

إصلاحات السعودية

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف السعودية الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود السعودية بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

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نمو الناتج الإجمالي المحلي

وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للسعودية بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالسعودية.

كما أشارت الوكالة إلى استمرار حكومة السعودية بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.

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