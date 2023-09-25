سجل محفز لـ الهلال ضد الجبلين

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الجبلين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الهلال ضد الجبلين

ويلعب الهلال ضد الجبلين عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تفوق هلالي

ويأمل الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس في استعادة توازنه وتحقيق الفوز في مباراة، بعد تعثره بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، وضمك في دوري روشن.

ويملك الزعيم سجلًا إيجابيًا في مباريات الهلال ضد الجبلين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سبق وتقابلا مرتين، الأولى في عام 1979، وفاز بنتيجة 8\1، والثانية في 2019، وفاز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتقابل الهلال ضد الجبلين في 8 مباريات بجميع المسابقات، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرة واحدة في الدوري موسم 1981 بنتيجة 3\2، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في التأهل إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين من قبل، وكان آخر ظهور له في مسابقة الدوري السعودي الممتاز عام 1985.