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قبل مواجهة اليوم في الكأس

سجل محفز لـ الهلال ضد الجبلين

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
سجل محفز لـ الهلال ضد الجبلين
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الجبلين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الهلال ضد الجبلين

ويلعب الهلال ضد الجبلين عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة الجبلين والهلال
موعد المباراة – المصدر @aljabalainFC

تفوق هلالي

ويأمل الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس في استعادة توازنه وتحقيق الفوز في مباراة، بعد تعثره بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، وضمك في دوري روشن.

ويملك الزعيم سجلًا إيجابيًا في مباريات الهلال ضد الجبلين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سبق وتقابلا مرتين، الأولى في عام 1979، وفاز بنتيجة 8\1، والثانية في 2019، وفاز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتقابل الهلال ضد الجبلين في 8 مباريات بجميع المسابقات، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرة واحدة في الدوري موسم 1981 بنتيجة 3\2، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في التأهل إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين من قبل، وكان آخر ظهور له في مسابقة الدوري السعودي الممتاز عام 1985.

الهلال السعودي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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