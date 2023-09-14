سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا

حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية بالحكم على المؤسس المشارك والمروج الرئيسي لعملية احتيال وان كوين الهرمية (OneCoin) التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 سنة لدوره في واحدة من أولى وأكبر عمليات الاحتيال الإجرامية المرتبطة بعملة مشفرة.

اعتراف بالجرم

وبحسب وسائل الإعلام، جاء الحكم على كارل سيباستيان غرينوود- 46 سنة- في نيويورك، بعد اعترافه بالجرم في ديسمبر الماضي لإنشاء وترويج عملة مشفرة مزيفة.

كان غرينوود هو الذراع الأيمن لروجا إغناتوفا، الشهيرة بـملكة العملات المشفرة أو (Cryptoqueen) وأكثر المطلوبين للعدالة من قطاع العملات المشفرة حول العالم.

ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدغاردو راموس جريمة الاحتيال بأنها جسيمة من نواحٍ كثيرة، مشيرًا إلى أن وان كوين لا تملك منصة بلوكتشين ولا عملة مشفرة حقيقية ولا سوقًا للتداول.

وذكرت وسائل الإعلام أن الضحايا لم يستطيعوا سحب استثماراتهم ويواجه غالبيتهم إمكانية عدم استرداد أي من أموالهم مطلقًا.

خداع بأسلوب قديم

وأوضح القاضي: بالأساس، لم يكن الأمر أكثر من عملية خداع بأسلوب قديم.

ووفقًا لوسائل الإعلام، يغلق الحكم الصادر ضد غرينوود فصلًا واحدًا من قضية وان كوين، التي يعتبرها المسؤولون واحدة من أكبر مخططات الاحتيال ذات التأثير الهرمي في التاريخ. طال المخطط 3.5 ملايين ضحية في كافة أنحاء العالم وأثار حملة إجراءات تنظيمية صارمة أوسع ضد الجريمة في أسواق العملات المشفرة.

إيرادات وان كوين

وبلغت إيرادات وان كوين 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) محققة 2.7 مليار يورو (2.93 مليار دولار) من الأرباح بين عامي 2014 و2016، لكن لم تكن لها قيمة حقيقية، بحسب المدعين العامين. تعمل المنصة بوصفها شبكة تسويق متعددة المستويات تدفع عمولات لملايين الأشخاص في كافة مناطق العالم لاستقطاب آخرين لشراء باقات وان كوين.

وروج غرينوود وإغناتوفا للعملة المشفرة المزيفة بطرق براقة في كافة أنحاء العالم إذ أكدوا للضحايا أن وان كوين ستكون بمثابة عملة بتكوين التالية.