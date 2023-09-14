Icon

مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين في السعودية Icon حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف Icon ماركو فيراتي يخوض أول تجربة عربية بعد 15 عامًا بالملاعب الأوروبية Icon 200 ألف حيوان قتلوا في اليونان بسبب العاصفة دانيال Icon حفل ليلة أغاني المسلسلات على مسرح أبو بكر سالم بالرياض Icon النظر في الشاشات يؤثر على نمو الأطفال Icon روسي يخسر 100 مليون روبل في ثوانٍ معدودة Icon مشادة بين اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد Icon أوامر ملكية مغربية لمساعدة متضرري الزلزال Icon مشهد مؤثر لأب ينام على الرصيف انتظارًا لخروج ابنته من الجامعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
لدوره في واحدة من أولى وأكبر عمليات الاحتيال الإجرامية

سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية بالحكم على المؤسس المشارك والمروج الرئيسي لعملية احتيال وان كوين الهرمية (OneCoin) التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 سنة لدوره في واحدة من أولى وأكبر عمليات الاحتيال الإجرامية المرتبطة بعملة مشفرة.

اعتراف بالجرم

وبحسب وسائل الإعلام، جاء الحكم على كارل سيباستيان غرينوود- 46 سنة- في نيويورك، بعد اعترافه بالجرم في ديسمبر الماضي لإنشاء وترويج عملة مشفرة مزيفة.

قد يهمّك أيضاً
طلعت مصطفى تطور مدينة سكنية ذكية متكاملة في ضاحية الفرسان

طلعت مصطفى تطور مدينة سكنية ذكية متكاملة في ضاحية الفرسان

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بعدما تنبأ بزلزال المغرب

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بعدما تنبأ بزلزال المغرب

كان غرينوود هو الذراع الأيمن لروجا إغناتوفا، الشهيرة بـملكة العملات المشفرة أو (Cryptoqueen) وأكثر المطلوبين للعدالة من قطاع العملات المشفرة حول العالم.

ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدغاردو راموس جريمة الاحتيال بأنها جسيمة من نواحٍ كثيرة، مشيرًا إلى أن وان كوين لا تملك منصة بلوكتشين ولا عملة مشفرة حقيقية ولا سوقًا للتداول.

وذكرت وسائل الإعلام أن الضحايا لم يستطيعوا سحب استثماراتهم ويواجه غالبيتهم إمكانية عدم استرداد أي من أموالهم مطلقًا.

خداع بأسلوب قديم

وأوضح القاضي: بالأساس، لم يكن الأمر أكثر من عملية خداع بأسلوب قديم.

ووفقًا لوسائل الإعلام، يغلق الحكم الصادر ضد غرينوود فصلًا واحدًا من قضية وان كوين، التي يعتبرها المسؤولون واحدة من أكبر مخططات الاحتيال ذات التأثير الهرمي في التاريخ. طال المخطط 3.5 ملايين ضحية في كافة أنحاء العالم وأثار حملة إجراءات تنظيمية صارمة أوسع ضد الجريمة في أسواق العملات المشفرة.

إيرادات وان كوين

وبلغت إيرادات وان كوين 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) محققة 2.7 مليار يورو (2.93 مليار دولار) من الأرباح بين عامي 2014 و2016، لكن لم تكن لها قيمة حقيقية، بحسب المدعين العامين. تعمل المنصة بوصفها شبكة تسويق متعددة المستويات تدفع عمولات لملايين الأشخاص في كافة مناطق العالم لاستقطاب آخرين لشراء باقات وان كوين.

وروج غرينوود وإغناتوفا للعملة المشفرة المزيفة بطرق براقة في كافة أنحاء العالم إذ أكدوا للضحايا أن وان كوين ستكون بمثابة عملة بتكوين التالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار