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اختفى عن الأنظار في لمح البصر

سجين برازيلي يضع الشرطة الأمريكية في حرج بعد هروبه بطريقة غير متوقعة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
سجين برازيلي يضع الشرطة الأمريكية في حرج بعد هروبه بطريقة غير متوقعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هروب سجين برازيلي من قبضة رجال الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة رياضية مبتكرة وغير متوقعة.

هروب لا يصدق

وظهر السجين في مقطع فيديو يتسلل بطريقة غير متوقعة، وتمكن من الصعود على الجدار بوضع يديه وقدميه على جانبي الحوائط ، ليصعد ويختفي عن الأنظار في لمح البصر.

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الشرطة في حرج

وبالفعل تمكن السجين البرازيلي من الهرب من السجن دون إراقة قطرة دماء واحدة، فيما هرعت الشرطة للبحث عنه بعد أ ن وضعها السجين في وضع حرج للغاية بسبب طريقة الهروب التي وصفها البعض “بالسهل الممتنع”.

وبالفعل وجهت الجهات المختصة بالبحث عن السجين وفتح تحقيق عاجل في كفيفة هروب السجين بهذه الطريقة غير المتوقع.

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