سحب ركامية وأمطار وسيول على مرتفعات مكة والعاصمة المقدسة

رصدت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، سحب ركامية رعدية مع هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد مع رياح هابطة شديدة السرعة وخطر السيول والسيول المنقولة، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وتمتد حتى العاصمة المقدسة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.