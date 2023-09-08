Icon

أرقام دجانيني تافاريس مع الأهلي تُطمئن الفتح Icon عبدالله العمار: سعيد بارتداء قميص قلعة الكؤوس Icon انطلاقة آخر 10 مدربين دائمين للأخضر تُحفز مانشيني Icon تحويل ملف الطالب إلى الرعاية الطلابية إذا تجاوز الغياب 15 يومًا Icon مواطنة تستقطع جزءًا من منزلها كممر للمصلين بحائل Icon تحت رعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي Icon لومي السعودية تحدد سعر الطرح العام الأولي عند 66 ريالا للسهم Icon سداسية النرويج الهزيمة الثقيلة الثالثة في تاريخ الأردن Icon حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر لشهر سبتمبر Icon تاريخ مواجهات السعودية ضد كوستاريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن برنامج إعداده لكأس آسيا 2023

سداسية النرويج الهزيمة الثقيلة الثالثة في تاريخ الأردن

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
سداسية النرويج الهزيمة الثقيلة الثالثة في تاريخ الأردن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبط منتخب الأردن الأول لكرة القدم جماهيره، بعد الخسارة بسداسية دون رد أمام النرويج، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.

خسارة ثقيلة للأردن ضد النرويج

ولعب منتخب النرويج ضد الأردن بالأمس على استاد “أوليفال” في أوسلو، وخسر النشامى بسداسية نظيفة عن طريق أنطونيو نوسا، كريستوفر أجر، يورجن ستراند لارسن، فريدريك أندري بيوركان، براد فاين وهوجو فيتلسين.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لطحالب تضيء شواطئ أستراليا

لقطات لطحالب تضيء شواطئ أستراليا

“الجوف الزراعية” توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لمدة 25 سنة

“الجوف الزراعية” توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لمدة 25 سنة

وجاءت النتيجة الثقيلة لمنتخب الأردن الأول لكرة القدم، رغم غياب الهداف إيرلينج هالاند المتألق طوال الفترة الماضية مع مانشستر سيتي، حيث احتفظ به المدير الفني للنرويج على مقاعد البدلاء خلال المواجهة الودية.

منتخب النرويج
لاعبو المنتخب – المصدر @nff_landslag

الهزائم بسداسية لمنتخب الأردن

وتُعد الخسارة بسداسية دون رد هي أكبر هزيمة تلقاها منتخب الأردن الأول لكرة القدم في تاريخه، حيث سبق وتكررت في 3 مواجهات فقط، وذلك ضمن مسافات زمنية متباعدة.

النرويج ضد الأردن
لاعبو المنتخب – المصدر @nff_landslag

وتعود أول خسارة لمنتخب الأردن الأول لكرة القدم بنتيجة 6\1، إلى عام 1984، تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي توني بانفليد، خلال مواجهة الصين، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية.

وخسر منتخب الأردن الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني العراقي عدنان حمد بسداسية دون رد أمام نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها ضد النرويج بالأمس.

منتخب النرويج
لاعبو المنتخب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم