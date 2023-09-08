سداسية النرويج الهزيمة الثقيلة الثالثة في تاريخ الأردن

أحبط منتخب الأردن الأول لكرة القدم جماهيره، بعد الخسارة بسداسية دون رد أمام النرويج، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.

خسارة ثقيلة للأردن ضد النرويج

ولعب منتخب النرويج ضد الأردن بالأمس على استاد “أوليفال” في أوسلو، وخسر النشامى بسداسية نظيفة عن طريق أنطونيو نوسا، كريستوفر أجر، يورجن ستراند لارسن، فريدريك أندري بيوركان، براد فاين وهوجو فيتلسين.

وجاءت النتيجة الثقيلة لمنتخب الأردن الأول لكرة القدم، رغم غياب الهداف إيرلينج هالاند المتألق طوال الفترة الماضية مع مانشستر سيتي، حيث احتفظ به المدير الفني للنرويج على مقاعد البدلاء خلال المواجهة الودية.

الهزائم بسداسية لمنتخب الأردن

وتُعد الخسارة بسداسية دون رد هي أكبر هزيمة تلقاها منتخب الأردن الأول لكرة القدم في تاريخه، حيث سبق وتكررت في 3 مواجهات فقط، وذلك ضمن مسافات زمنية متباعدة.

وتعود أول خسارة لمنتخب الأردن الأول لكرة القدم بنتيجة 6\1، إلى عام 1984، تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي توني بانفليد، خلال مواجهة الصين، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية.

وخسر منتخب الأردن الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني العراقي عدنان حمد بسداسية دون رد أمام نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها ضد النرويج بالأمس.