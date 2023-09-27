سدايا تستهدف تطوير 800 كفاءة وطنية في النماذج اللغوية الكبيرة

كشف الدكتور فهد الأحمري، مستشار تطوير الكفاءات بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، عن أهداف الهيئة بشأن متطلبات سوق العمل.

وأفاد الأحمري، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، بأن معسكرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير 800 من الكفاءات الوطنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

نقلة نوعية

وأكمل فهد الأحمري: نشهد اليوم نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي التوظيفي، وبأنواع مختلفة تشمل النصوص والصور.