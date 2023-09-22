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بعدما نقل كيساً قديماً من تربة نباتات

سرب نحل ينهي حياة أمريكي

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
سرب نحل ينهي حياة أمريكي
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام إن رجلاً أمريكيًا من ولاية كنتاكي لقى مصرعه في هجوم من قِبل سرب من النحل، بعدما نقل كيساً قديماً من تربة نباتات.

لسعات النحل

وبحسب موقع صحيفة إندبندنت البريطانية، قال نائب الطبيب الشرعي في مقاطعة هارلان، جون دبليو جونز، إن عائلة الرجل، البالغ من العمر 59 عاماً، قدَّمت له الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول المسعفين، مشيراً إلى أنه تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، حيث توفي متأثراً بجراحه الاثنين الماضي.

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ولم يعلن المسؤولون بعد عن هوية الرجل، ولا يزال السبب الرسمي لوفاته قيد التحقيق في انتظار نتائج تشريح الجثة.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي، على وسائل التواصل الاجتماعي: صلواتنا القلبية لجميع أفراد العائلة والأصدقاء.

ولم تذكر السلطات نوع النحل المتورط في الحادث، أو عدد المرات التي لُسع فيها الضحية.

إجراءات وقائية

ويتم تحذير أي شخص يتعرض لهجوم من النحل بتغطية وجهه وإما الدخول إلى الداخل أو داخل السيارة.

وأشار الباحثون في كلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة أريزونا الأمريكية أنه بمجرد أن ينزعج النحل، فإن أهم شيء يجب فعله هو الهروب بأسرع ما يمكن.

وحذروا من البقاء في تلك الحالة أو الانشغال بأي أمر غير الهروب، مضيفين: لا تحاول استرداد متعلقاتك القريبة، لا تحاول الوقوف مكتوف اليدين في محاولة لخداع النحل.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أنه بين عامي 2011 و2021، حدثت 788 حالة وفاة في البلاد بسبب لسعات النحل، بمتوسط 72 حالة وفاة سنوياً.

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