سر غياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين بعد خيبة أمل بايدن

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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمل كبيرة، لأنه لن يرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين في الهند، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أنه سيلتقي به في المستقبل.
أشارت الصين، اليوم الاثنين، إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يشارك في تجمع مهم لأكبر 20 اقتصادًا في العالم للمرة الأولى، وسيحضر بدلاً منه رئيس الوزراء لي تشيانغ بالاجتماعات المقررة في نيودلهي خلال نهاية الأسبوع الجاري.
ويأتي غياب شي عن قمة مجموعة العشرين في ظل تصاعد التوترات بين الصين والدولة المضيفة الهند بشأن حدودهما المتنازع عليها وعلاقات نيودلهي المتنامية مع الولايات المتحدة.
وكان بايدن قد قال في وقت سابق لشبكة CNN إنه سيجتمع مع شي في الخريف، وكانت آخر مرة تحدثا فيها على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقبل اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع ورحلته إلى فيتنام، قال بايدن إنه يركز على التنسيق مع الدول الأخرى.
أثيرت أسئلة حول حضور شي الاجتماع لأول مرة الأسبوع الماضي عندما ذكرت رويترز أن الزعيم الصيني من المرجح أن يغيب عن الاجتماع، نقلاً عن دبلوماسيين هنديين لم تذكر اسمهما. وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية الصينية إن لي سيحضر القمة يومي السبت والأحد، دون ذكر حضور شي.
وتجنب ماو نينغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية، سؤال أحد المراسلين حول سبب عدم حضور شي، والتي ستكون المرة الأولى التي يغيب فيها الزعيم الصيني عن قمة مجموعة العشرين. وقال ماو: “إن مجموعة العشرين هي منتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وقد أولت الصين دائمًا أهمية كبيرة للأنشطة ذات الصلة وشاركت بنشاط فيها”، دون التطرق إلى سبب غياب الرئيس الصيني.
وحضر شي اجتماعات قمة العشرين في عامي 2020 و2021 عبر رابط الفيديو. كما لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يواجه مذكرة اعتقال دولية بشأن جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. وسيمثل روسيا وزير خارجيتها بدلاً من ذلك.
وبدد إعلان بكين الآمال في احتمال لقاء شي والرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة، حيث تسعى القوتان العظميان إلى تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة. وفي استباق للحصول على تأكيد من بكين، أعرب بايدن يوم الأحد علناً عن خيبة أمله لأنه لن يرى شي في نيودلهي.
وكانت آخر مرة تحدث فيها الزعيمان شخصيًا في نوفمبر 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، حيث تعهدا باستعادة قنوات الاتصال في محاولة لمنع التوترات المتصاعدة من التحول إلى صراع مفتوح. ويعد هذا الاجتماع هو المرة الوحيدة التي التقى فيها الرئيسان شخصيًا منذ أن تولى بايدن منصبه.