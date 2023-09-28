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مع قرب دخول شهر أكتوبر

سر مقولة في تشرين نودع العنب والتين

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
سر مقولة في تشرين نودع العنب والتين
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أصل وسر مقولة: “في تشرين نودع العنب والتين”.

تعامد الشمس عند خط الاستواء

وقال الزعاق في فقرته تقويم المذاعة على قناة “العربية”: إن الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية يسمى بشهر أكتوبر وهو واحد من السبعة أشهر التي تتكون من 31 يومًا”.

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وأضاف أن أكتوبر مأخوذة من اللفظ اللاتيني “أكتو” والتي تعني الثامن، حيث إنه الشهر الثامن في التقويم الروماني، إذ يبدأ العام فيه عندما تتعامد الشمس عند خط الاستواء في شهر مارس، وبعد تحديث التقويم تم إضافة شهري يناير وفبراير ليكون أكتوبر ترتيبه العاشر.

مزايا شهر أكتوبر

ولفت إلى أن أكتوبر يسمى في العراق وبلاد الشام بـ”تشرين أول” ويعني البداية، وفيه تنتهي الفواكه الصيفية، ولذلك قال الأولون: “في تشرين نودع العنب والتين”.

وأوضح أن أول أكتوبر يكون امتدادًا لموسم تساوي الليل مع النهار، كما يوجد فيه زيادة الليل على حساب النهار، وفي منتصفه يدخل موسم الوسم وتعتدل الأجواء، أما في نهايته تنكمش الرطوبة على جميع السواحل، وتختفي جميع الزواحف والهوام السامة والثعابين.

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