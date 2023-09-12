Icon

غياب بوتين عن لحظة وصول زعيم كوريا الشمالية لروسيا Icon إطلاق الهوية الجديدة لتنظيم الإعلام الأسابيع المقبلة Icon هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مغردة مسيئة للنبي Icon نائب كويتي يطالب مصر بالاعتذار بسبب اختفاء بلاده من على الخريطة Icon مخرجات قمة العشرين.. ولي العهد يضرب موعد “جيو – اقتصادي” جديداً .. “دبلوماسية الممرات”.. تسهيل سلاسل الإمدادات العالمية Icon نقص في أكياس نقل جثامين الموتى بليبيا Icon شركة طيران تطالب ركابها بالسفر بدون حقائب الملابس Icon ياسر المسحل: منتخب السعودية استفاد من الخسارة ورضا الجماهير غاية لا تُدرك Icon إعلان حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا Icon منتخب مصر يخسر أمام تونس بثلاثية في القاهرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
15 بـ 799 دولارًا بينما أيفون 15 بلس 899 دولارًا

سعر ومواصفات iPhone 15 و iPhone 15 Plus

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
سعر ومواصفات iPhone 15 و iPhone 15 Plus
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت شركة Apple اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة iPhone 15، والتي تستبدل بشكل خاص موصل Lightning بـ USB-C، وهذا يعني أن المستخدمين لم يعودوا بحاجة إلى كابلات خاصة لشحن جهاز iPhone الخاص به أو نقل البيانات.

استخدام نفس الكابل الفردي

وتتوفر كابلات USB-C بسهولة، وتستخدمها أيضًا معظم هواتف أندرويد الحديثة، ومع ذلك، سيشعر بعض عملاء Apple بالإحباط لأنهم سيحتاجون إلى استبدال مجموعتهم من كابلات Lightning وملحقاتها.

قد يهمّك أيضاً
تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة

تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة

توقف المترو وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف في الصين

توقف المترو وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف في الصين

وتعني إضافة USB-C على iPhone الآن أنه يمكن لعملاء Apple استخدام نفس الكابل الفردي لشحن أجهزة iPhone وiPad وMac وAirPods Pro (مع علبة الشحن USB-C الجديدة)، وتطلق Apple أيضًا سماعات EarPods السلكية المزودة بمنفذ USB-C للعملاء الذين يفضلون سماعات الرأس السلكية.

ويوفر الجهاز الكثير من الميزات المألوفة، بما في ذلك ميزة Dynamic Island، والتى ستوفر عددًا من الميزات الجديدة، بما في ذلك معلومات شركات الطيران، كما يتميز ايفون 15 بشاشة Super Retina XDR من Apple مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة لطراز Plus.

الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتستخدم تجميع البكسل لدمج الصور في صورة عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بتكبير محسّن مع “جودة بصرية” مقربة 2x، والتي يجب أن تكون قادرة على الحصول على لقطات أكثر إحكامًا دون تدهور الصورة.

سيكتشف التعلم الآلي الآن تلقائيًا ما إذا كان هناك شخص أو حيوان أليف (القطط والكلاب فقط، على ما يبدو) في الإطار ويتحول لإضافة تأثير البوكيه، وتم تحسين وضع HDR الذكي أيضًا، وذلك باستخدام استشعار العمق في الكاميرا الأمامية لتمييز الكائنات في الصورة لتقديم طيف ألوان أكمل.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة A16 Bionic الجديدة، والتي تتميز بوحدة معالجة رسومات سداسية النواة، وتوفر الشريحة أيضًا نطاقًا واسع النطاق، والذي يوفر وظائف FindMy محسنة – على غرار ما رأيناه في Apple Watch Series 9 الجديدة.

سعر أيفون 15

وستكون الهواتف متاحة باللون الأصفر والأخضر والأزرق والأسود والوردي، وسيبدأ سعر أيفون 15 بـ 799 دولارًا بينما أيفون 15 بلس 899 دولارًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
السعودية اليوم

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد...

السعودية اليوم
توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر
السعودية اليوم

توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم...

السعودية اليوم
القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات
السعودية اليوم

هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في...

السعودية اليوم
13 ألف سلاح نووي حول العالم
العالم

13 ألف سلاح نووي حول العالم

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض
السعودية اليوم

سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر

آخر الاخبار