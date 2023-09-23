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من الخيارات العلاجية المتقدمة لمرضى الباركنسون والمثبتة فعاليتها

سعود الطبية: إجراء أول عملية تركيب لمضخة الديودوبا لستيني عانى من الباركنسون

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
سعود الطبية: إجراء أول عملية تركيب لمضخة الديودوبا لستيني عانى من الباركنسون
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن إجراء أول عملية تركيب لمضخة الديودوبا لمريض ستيني، كان قد عانى من مرحلة متقدمة لمرض الباركنسون، إلى جانب انعدام فعالية الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم وذات فائدة محدودة وزيادة آثارها الجانبية؛ مما أثر على حركته ووظيفته ونشاطه اليومي.

خيارات علاجية متقدمة

وأشارت المدينة إلى أن الإجراء يُعد إحدى الخدمات العلاجية المتخصصة ضمن نموذج الرعاية الحديثة التي تقدمها وحدة الباركنسون واعتلالات الحركة، مبينة بأن المضخة تعتبر من الخيارات العلاجية المتقدمة لمرضى الباركنسون والمثبتة فعاليتها في فعالية العلاج في الدم بصورة مستدامة والتقليل من مضاعفات تغير مستويات الدواء والآثار الجانبية للحركات الزائدة من الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

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وأوضح استشاري المخ والأعصاب واعتلالات الحركة والباركنسون د.شباب العتيبي بأن مضخة الديودوبا هي جهاز طبي يستخدم لعلاج مرض باركنسون في مرحلة متقدمة، وهي تقوم بضخ دواء الجل (الليفودوبا) مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة، مما يوفر مستويات ثابتة من الدواء طوال اليوم.

تحسن حالة المريض

كما بيّن بأن المضخة تتميز بثلاثة عوامل تتمثل في توفر مستويات ثابتة من الدواء طوال اليوم، مما يساعد على تقليل الارتعاش وتصلب العضلات ومشاكل الحركة الأخرى، إلى جانب أنها تقلل من خطر حدوث اضطرابات حركية لا إرادية مثل الهزات الشديدة، وأخيرًا السماح للمرضى بالمشاركة في الأنشطة اليومية دون القلق بشأن نوبات المرض.

الجدير بالذكر أن قسم المخ والأعصاب في المدينة يضم العديد من العيادات التخصصية في اعتلالات الحركة والأمراض العصبية المناعية والصرع والصداع والسكتة الدماغية التي تخدم مرضى المدينة بأحدث الوسائل العلاجية المتقدمة.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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