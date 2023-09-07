سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفرق بين الخرف والزهايمر، اللذين يؤثران بصورة مباشرة على ذاكرة الأشخاص.

الخرف ليس مرضاً بعينه

وأكدت سعود الطبية، أن الخرف ليس مرضاً بعينه، مشيرة إلى أنه مصطلح عام وشامل يصف مجموعة من الأعراض المرتبطة بفقدان الذاكرة

مرض يدمر خلايا المخ

وأضافت مدينة الملك سعود الطبية، أن الزهايمر هو مرض عضوي، يدمر خلايا الدماغ، ويؤدي إلى مشاكل في الذاكرة، وتدهور وضع المريض، لافتة إلى أنه يعد المرض الأكثر شيوعاً للخرف.