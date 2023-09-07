سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد اليوم.. إدراج وتداول أسهم سمو العقارية في تاسي وظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفرق بين الخرف والزهايمر، اللذين يؤثران بصورة مباشرة على ذاكرة الأشخاص.
وأكدت سعود الطبية، أن الخرف ليس مرضاً بعينه، مشيرة إلى أنه مصطلح عام وشامل يصف مجموعة من الأعراض المرتبطة بفقدان الذاكرة
وأضافت مدينة الملك سعود الطبية، أن الزهايمر هو مرض عضوي، يدمر خلايا الدماغ، ويؤدي إلى مشاكل في الذاكرة، وتدهور وضع المريض، لافتة إلى أنه يعد المرض الأكثر شيوعاً للخرف.