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تضخ نصف مليون متر مكعب يوميًّا

سعود بن طلال يتفقد مشاريع شركة المياه الوطنية بالأحساء

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
سعود بن طلال يتفقد مشاريع شركة المياه الوطنية بالأحساء
المواطن - فريق التحرير

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تفقّد الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، أمس الأربعاء، مشاريع وأعمال القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية بالمحافظة، والتي تضخ ما يقارب نصف مليون متر مكعب من المياه يوميًّا لأكثر من مليون نسمة، إضافة إلى معالجتها نحو 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بيئيًّا.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر شركة المياه الوطنية بوحدة الأعمال الجنوبية، رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري، ومدير عام المشاريع المهندس فرحان العنزي وكبار التنفيذيين بالقطاع.

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تفقد المشاريع

واطلع الأمير سعود بن طلال خلال الزيارة على أعمال الشركة التشغيلية ومشاريعها، ومنجزاتها لخدمات منظومتها المائية والبيئية ومشاريعها الجاري تنفيذها والأخرى التي في طريقها للطرح في المحافظة.

ومن خلال جولة ميدانية، تفقّد مشاريع تحسين جودة المياه الجاري تنفيذها بجبل أبو غنيمة، مؤكدًا ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية تتلاءم مع مخرجاتها المرجوة لخدمة المواطن والمقيم في محافظة الأحساء.

منظمة عالمية للمياه

ونوه بما يحظى به قطاع المياه من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، والذي تمثل مؤخرًا بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس السعودية منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.

فيما قدم المهندس الشراري شكره لمحافظ الأحساء على زيارته التفقدية واهتمامه ودعمه للخدمات التي تقدمها الشركة في المحافظة، موضحًا أنها تعمل على تنفيذ مشاريع مائية وبيئية بالأحساء تقدر قيمتها بأكثر من (521) مليون ريال؛ لزيادة نسبة تغطية المياه المحلاة إلى 100% والارتقاء بجودة حياة أكثر (120) ألف عميل للشركة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم ترسية عقد مناقصة تزويد العملاء بالمياه عن طريق الصهاريج بالمحافظة، والمحافظات الأخرى لإمدادهم بالمياه عبر الصهاريج للعقارات داخل المدن والمحافظات، والتي تقع خارج نطاق شبكات التوزيع وبحدود (120كم) عن مركز المحافظة كأحياء ضاحية هجر وغيرها من الأحياء لحين استكمال منظومة الخدمات المائية بها؛ وذلك بهدف الشرب والاستخدامات الشخصية الأخرى، والتي تتم عبر قنوات الشركة الإلكترونية ومتابعتها وسداد رسومها؛ للتسهيل على عملائها المستفيدين منها، حيث سيشرع العمل بها من مطلع نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى.

توسعة محطة المعالجة البيئية

وبين رئيس القطاع الشرقي، أن الشركة تعمل على توسعة محطة المعالجة البيئية بالهفوف بقيمة مالية تقارب (189) مليون ريال؛ لمضاعفة كميات المياه المعالجة الحالية عبر استقبال تدفقات جديدة تقدر بـ(180) الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، لزيادة نسبة التغطية القائمة حاليًّا، والكميات التي سيتم استقبالها بعد تنفيذ المشاريع الجديدة وربط العقارات بمنظومة البيئة خلال السنوات القادمة.

ونوه المهندس الشراري بالمشاريع المنجزة بمحافظة الأحساء التي تم الانتهاء منها مؤخرًا والمتمثلة بتنفيذ مشروعين حيويين؛ الأول استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ (SC6)، والثاني هو مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ بحي النايفية، ومناطق متفرقة بتكلفة اجمالية للمشروعين بلغت (57) مليون ريال؛ لخدمة ما يقارب (40) ألف من عملاء الشركة في أحياء (عين نجم، مخطط الدوائر الحكومية، السلام1، السلام2، النايفية، المهندسين، غرناطة)، مؤكدًا مضي الشركة في تنفيذ مشاريعها المائية والبيئة لزيادة نسبة التغطية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة الحياة لسكان المنطقة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للمياه القائمة على رؤية السعودية 2030.

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