سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قريبًا من التعاقد مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط نجم خط وسط فريق فيورنتينا الإيطالي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

تفاصيل الصفقة

وذكرت شبكة Sky Sports البريطانية أن مان يونايتد سيدفع 10 ملايين يورو لضم أمرابط على سبيل الإعارة مع شرائه نهائيًّا نهاية الموسم الحالي مقابل 25 مليون يورو.

سفيان أمرابط

وكان فيورنتينا فضّل بيع اللاعب المغربي نهائيًا لكن مان يونايتد أراد استعارته أولًا بسبب الخوف من العقوبات نتيجة عدم الالتزام بشروط اللعب المالي النظيف في أوروبا.

ولم يتواجد أمرابط في تشكيل فريق فيورنتينا لمواجهة رابيد فيينا النمساوي أمس في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي يوليو الماضي، قالت صحيفة Daily Express الإنجليزية إن أمرابط صاحب الـ 26 عامًا رفض عرضًا من ليفربول وذلك من أجل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد اللاعب المغربي مع فيورنتينا في صيف العام المقبل، وكان النصر فكّر في التعاقد معه لكن المفاوضات لم تتم.

يذكر أن سفيان تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، حيث احتل منتخب المغرب المركز الرابع.