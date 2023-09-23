كولر يتلقى عرضًا لتدريب الشباب سفير اليابان يزور فعالية عز الوطن 2 مرتدياً الثوب السعودي رئيس الشورى: ذكرى مجيدة تجسد الملاحم البطولية والتاريخية للملك المؤسس السعودية تسطر أعظم قصة نجاح.. رحلة الأحلام العظيمة ترعاها أيد أمينة الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح هانغتشو 2022 كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة السابعة تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن طيران ناس في سماء السعودية.. عروض جوية احتفاء باليوم الوطني الـ 93 التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو ضبط قائدة مركبة عكست السير وعرضت حياتها والآخرين للخطر
زار سفير اليابان لدى السعودية فوميو إيواي، فعالية عز الوطن 2. حيث ارتدى الثوب السعودي خلال الزيارة، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ93.
وقام السفير خلال زيارته لفعالية عز الوطن 2 بزيارة جناح المديرية العامة للجوازات، حيث شاهد التطور التاريخي للجوازات في المملكة.
وتم تسليط الضوء على رحلة تحول الجوازات منذ تأسيسها حتى الوقت الحالي، مع التركيز على التحول الرقمي الذي شهده هذا القطاع.