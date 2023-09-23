سفير اليابان يزور فعالية عز الوطن 2 مرتدياً الثوب السعودي

زار سفير اليابان لدى السعودية فوميو إيواي، فعالية عز الوطن 2. حيث ارتدى الثوب السعودي خلال الزيارة، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ93.

وقام السفير خلال زيارته لفعالية عز الوطن 2 بزيارة جناح المديرية العامة للجوازات، حيث شاهد التطور التاريخي للجوازات في المملكة.

زيارة جناح الجوازات

وتم تسليط الضوء على رحلة تحول الجوازات منذ تأسيسها حتى الوقت الحالي، مع التركيز على التحول الرقمي الذي شهده هذا القطاع.