سقوط بول بوجبا في اختبار المنشطات

ذكر تقرير صحفي إيطالي اليوم الاثنين، أن الفرنسي بول بوجبا سقط في اختبار المنشطات، وذلك بعد أن تبين إيجابية عينته في تناول هرمون التستوستيرون قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

ما هي المشكلة لدى بوجبا؟

وكشفت التقارير أنه تبين أن هرمون التستوستيرون لدى بوجبا مرتفع للغاية حيث سيخضع لاختبار منشطات مرة أخرى قبل حسم النتيجة.

وكان النجم الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا رفض الانتقال لدوري روشن، مفضلًا البقاء في يوفنتوس لإثبات ذاته.

وعانى النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية من عدم اللعب بصورة منتظمة مع اليوفي بسبب الإصابة.