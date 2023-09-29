سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا

كشفت وسائل إعلام بإسكتلندا عن سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين.

ولم ترد تفاصيل عن الحادث أو ملابسات وقوعه، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا عن الحادث حتى الآن.