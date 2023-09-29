سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي تعرف على إجراءات الحجز المسبق لفحص المركبات سجن 4 مسؤولين جدد بسبب انهيار سدّي درنة الليبية الإغلاق الحكومي في أمريكا أمر لا مفر منه ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة وقاء تُحذر: السعار مرض مميت والكلاب مصدره الأول الهلال إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الشباب وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوزارة الطاقة
كشفت وسائل إعلام بإسكتلندا عن سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين.
ولم ترد تفاصيل عن الحادث أو ملابسات وقوعه، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا عن الحادث حتى الآن.