Icon

سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا Icon تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي Icon تعرف على إجراءات الحجز المسبق لفحص المركبات Icon سجن 4 مسؤولين جدد بسبب انهيار سدّي درنة الليبية Icon الإغلاق الحكومي في أمريكا أمر لا مفر منه Icon ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة Icon وقاء تُحذر: السعار مرض مميت والكلاب مصدره الأول Icon الهلال إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الشباب Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم ترد تفاصيل عن الحادث

سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام بإسكتلندا عن سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين.

ولم ترد تفاصيل عن الحادث أو ملابسات وقوعه، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا عن الحادث حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
المياه الوطنية تتجاوب مع “المواطن”: حل مشكلة تسرب المياه بحي الخليج

المياه الوطنية تتجاوب مع “المواطن”: حل مشكلة تسرب المياه بحي الخليج

أبل تطرح نظام التشغيل macOS Sonoma

أبل تطرح نظام التشغيل macOS Sonoma

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم