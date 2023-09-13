سقوط عشرات القتلى الجرحى بحريق مبنى سكني في فيتنام

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لقي العشرات حتفهم وأصيب آخرون، إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، إن “السلطات أنقذت نحو 70 شخصاً، ونقل إلى المستشفى 54 شخصاً من بينهم عشرات القتلى”.
وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكاً حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.