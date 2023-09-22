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انتشال جثته كانت صعبة للغاية

سقوط متسلق من جبل ارتفاعه 150 مترًا بألمانيا

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
سقوط متسلق من جبل ارتفاعه 150 مترًا بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن متسلقًا يبلغ من العمر 42 عامًا توفي إثر سقوطه من على جبل فاتسمان في بلدة بيرتشسجادن في جبال الألب الألمانية يوم الخميس.

تفاصيل سقوطه

وبحسب بيان الشرطة، فإن الرجل، وهو من ولاية شمال الراين- ويستفاليا بغرب ألمانيا، سقط يوم الخميس من ارتفاع يزيد عن 150 مترًا على الجانب الشرقي للجبل.

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وكان الرجل يسافر مع اثنين من رفاقه على مسار بيرتشسجادن فيج فوق بحيرة كونيجسي.

وذكرت الشرطة إن المتسلقين الثلاثة كانوا من ذوي الخبرة ومجهزين تجهيزًا جيدًا. ولكن ضلوا طريقهم ودخلوا في التضاريس المليئة بالعشب والصخور. وعندما أدرك الثلاثي خطأهم وحاولوا التسلق مرة أخرى، تحركت صخرة كبيرة وسقط الرجل.

انتشال الجثة

واتصل متسلقان آخران شهدا سقوط الرجل بخدمات الطوارئ، كما فعل رفيقا الرجل الذي سقط. ووصلت خدمة الإنقاذ الجبلية إلى مكان الحادث بمروحية إنقاذ، لكنها لم تتمكن إلا من التأكد من وفاة الرجل.

ونقل رفيقا الضحية والشاهدان جوًا من مكان الحادث. وورد أن انتشال جثة الرجل كان عملية صعبة للغاية بسبب التضاريس.

 

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