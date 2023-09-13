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حصد الزلزال السابق 2681 قتيلًا و2501 مصاب

سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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شعر سكان منطقة الحوز المغربية، بهزة أرضية جديدة، وفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية.

2681 قتيلًا و2501 مصاب

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد إلى 2681 قتيلًا و2501 مصاب.

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وبحسب البيان، ذكرت الداخلية المغربية، في حصيلة محدثة، أنه في حدود الساعة الثالثة من يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، بلغ عدد الوفيات جراء زلزال الحوز، 2681 شخصًا، تم دفن 2530 منهم، أي بنسبة 94% منهم، وعدد الجرحى وصل إلى 2501 شخص، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وأردف البيان أنه بلغ عدد الوفيات 1591 بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت.

إنقاذ وإجلاء الجرحى

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من أقاليم شيشاوة، ورزازات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير، وفقًا للبيان.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الزلزال المدمر.

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