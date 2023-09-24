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 ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 93

سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض
المواطن - فريق التحرير

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شهدت سماء الرياض عرضًا إبداعيًّا عسكريًّا بعنوان “نسابق الأحلام”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد لمشاهدة الاحتفال بالفعالية المقامة عصر اليوم، لتصنع صورة من صور العز، وتعكس حالة الفخر بحاضر المملكة والإنجازات التي حققتها لبناء مستقبلها المزدهر بقيادة حكيمة.

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الاحتفال باليوم الوطني

حيث بدأت العروض بالمسيرة العسكرية التي شاركت فيها رئاسة الحرس الملكي ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، تخللتها مسيرة بالخيول، وعرض موسيقي قدمه حرس الشرف، وتلاها تحليق العلم السعودي، محمولاً بالطائرة المروحية، الذي أعلن بداية العرض الجوي.

وشاركت 12 مروحية من نوع أباتشي وبلاك هوك تابعة لوزارة الحرس الوطني في تشكيل جوي، قدم بعدها فريق الصقور السعودية المميز بعروضه الاحتفالية ألوانا من التشكيلات والاستعراضات.
كما رافقت الطائرات الحربية طائرتي الخطوط الجوية العربية السعودية بوينج 787 التي صبغت ألوانها بالهوية القديمة للشركة، وطائرة طيران ناس ايرباص 320.

ونفذت القوات الجوية الملكية السعودية استعراضاتها ضمن العرض بطائرات «تايفون»، و«ف – 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف – 15 سي». وعلى ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي شاركت القوات البحرية الملكية السعودية بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي.

عروض جوية

وتستمر العروض الجوية بالتحليق في سماء المملكة في عدد من المواقع المختلفة حتى تختتم عروضها في سماء الجوف يوم 2 أكتوبر.

يذكر أن عرض “نسابق الأحلام” تم تقديمه بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي نقلت العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

     

 

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