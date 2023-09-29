سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد الشباب

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال ضد الشباب في دوري روشن السعودي.

سلفادوري يدير مباراة اليوم

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويُساعده كل من؛ مواطنه ديفيد موران وهنري بوبيرو من نيكاراغوا.

وسيكون فريح الجلعود الحكم الرابع في مباراة الهلال ضد الشباب اليوم، فيما سيكون المكسيكي خورخي دوران حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

مباراة الهلال ضد الشباب

وتُقام مباراة الهلال ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي وتحقيق الفوز، فيما يسعى الشباب لمواصلة نتائجه المميزة في المباريات الأخيرة وحصد الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.