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رحل عن الراقي بعد 9 مواسم قضاهم مع الفريق

سلمان المؤشر يحدد وجهته الجديدة بعد مغادرة الأهلي

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
سلمان المؤشر يحدد وجهته الجديدة بعد مغادرة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأهلي، مساء أمس الأحد، عن رحيل لاعبه سلمان المؤشر عن صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك بعد 9 مواسم قضاهم مع الراقي.

وعانى المؤشر من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الأهلي وذلك منذ بدء موسم 2023/ 2024 ومنذ قدوم المدرب الألماني ماتياس يايسله.

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تقارير إعلامية أشارت إلى أن المؤشر بات قريبًا من الانضمام لنادي الطائي كصفقة انتقال حر على الرغم من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم الخميس الماضي.

الأهلي يشكر سلمان المؤشر

ونشر حساب الأهلي في منصة “إكس” مقطع فيديو بعنوان: “شكرًا سلمان”.

سلمان المؤشر صاحب الـ 34 عامًا كان انضم إلى الأهلي في عام 2014 قادمًا من نادي الوحدة، كما سبق له اللعب في صفوف الهلال والقادسية، وتُوج مع الأهلي بـ 4 ألقاب وهم “كأس ولي العهد والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس الملك”.

كما يلعب المؤشر مع المنتخب السعودي الأول منذ عام 2015.

موسيماني وسلمان المؤشر نجم الأهلي
المؤشر

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي 

يذكر أن الأهلي كان أبرم العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تعاقد مع الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينو وفراس البريكان والإسباني فيجا والفرنسي سان ماكسيمين والإيفواري فرانك كيسي والمدافع التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق التعاون يوم السبت المقبل وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يسعى للتعويض بعد الخسارة الثقيلة من الفتح في الجولة الخامسة بخماسية لهدف.

 

 

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