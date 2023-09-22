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احتفاءً بيومها الوطني الـ93

سماء السعودية تشع بالألعاب النارية ومسارحها تصدح بالمعزوفات الوطنية

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
سماء السعودية تشع بالألعاب النارية ومسارحها تصدح بالمعزوفات الوطنية
المواطن - فريق التحرير

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تشع سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجًا مميزًا في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

عروض الألعاب النارية

وتنظم الهيئة العامة للترفيه خلال اليوم الوطني السعودي الـ93 عروضًا للألعاب النارية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا، وتتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومنتزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

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ويمكن أيضًا مشاهدة الألعاب النارية في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من منتزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

عروض الدرونز

وإضافة إلى الألعاب النارية تقام عروض مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديدًا بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث ستشكل لوحات وطنية تعانق السماء، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصورة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعلم المملكة، وستنقل هيئة الإذاعة والتلفزيون هذه العروض على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

فعاليات اليوم الوطني

وتضم فعاليات اليوم الوطني خمس حفلات غنائية، حيث تقام في 22 سبتمبر الجاري حفلة لفنان العرب محمد عبده في مسرح “جدة سوبر دوم”، أما في الرياض فتقام حفلة “أغاني المسلسلات” بقيادة المايسترو خالد نوري على مسرح أبوبكر سالم في رياض بوليفارد سيتي، بينما يقام في 23 سبتمبر حفل الفنان ماجد المهندس في الدمام وذلك على مسرح أرض المعارض بالظهران، وحفلة “الفرقة تعزف والجمهور يغني” بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بجامعة الأميرة نورة في الرياض، وفي 24 سبتمبر يقام حفل الفنان رابح صقر على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في تبوك.

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